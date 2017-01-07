Михаил Осокин: Новый год чиновной прухи

Похоже, в Новый год Дед Мороз приходит не только (и не столько) к детям, сколько к чиновникам

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — о том, как власть и приближенных вновь не обделили подарками на Новый год.

Новогодние подарки для своих: праздники опять принесли много радости тем, кто обслуживает власть. Например, чиновники в 2017 году обойдутся бюджету значительно дороже медицины и образования вместе взятых.

А вот новости из Петербурга: на земле, выделенной в центре города для Горного университета, вместо запланированного научного комплекса построили элитное жилье — и эту успешно завершившуюся манипуляцию местные журналисты связывают с именем ректора Горного университета Владимира Литвиненко.

А он в Петербурге человек, пожалуй, не менее известный, чем знаменитый кооператив «Озеро»: Литвиненко был в «Горном» руководителем ученого совета, когда Владимир Путин защищал кандидатскую диссертацию, а также трижды руководил петербургским избирательным штабом Путина. И вот сейчас, к новому году, организации, связанные с руководством Горного университета, получили все права на построенный элитный квартал.

Как говорят, всегда можно найти способ отблагодарить верного человека. В этом сейчас снова смогли убедиться и байкеры из клуба «Ночные волки». Для них новогодним подарком стал новый президентский грант — 3,1 млн рублей на проект под названием «Славянский мир». Байкеры во главе с их лидером Хирургом обещают организовать по славянским странам «мотоциклетные паломничества и пробеги».

Впрочем, в Кремле приветствовали стремление патриотов-мотоциклистов двинуться и за пределы славянского мира — например, в Грецию. Один из предыдущих грантов был выдан на «мотоциклетный пробег на святую гору Афон». Видимо, и в байк-клубе, и в администрации президента не знают о том, что движение транспорта по Афону не поощряется — там нет ни мотоциклов, ни велосипедов, а автотранспорт применяется лишь для технических нужд, скажем для доставки продуктов.

Президентские гранты «Ночные волки» получают из года в год — уже как минимум на 56 млн рублей, и новая раздача таких подарков сейчас вызвала всплеск дискуссий о состоянии российского общества. Многие пишут, что деньги распределялись в рамках формирования властью своего собственного, полностью подконтрольного и прикормленного гражданского общества.

Как известно, в конце XVIII века Павел I решил изгнать все неприятные для власти слова, и было предписано вместо «граждане» писать «жители», вместо «отечество» — «государство», а слово «общество» вообще было запрещено. Вот примерно так же вместо настоящего общества власть сейчас придумывает имитацию общественной жизни. Политологи высказывают мнение, что Кремль опасается сближаться с реальными общественниками, поэтому он и окружает себя опереточными персонажами, самый яркий из которых — Хирург. По их словам, фактически в стране вырос целый класс псевдообщественников, которые привыкли получать от власти деньги и жить на эти гранты.

Но «грантососы» должны демонстрировать патриотизм. Тема патриотизма — предмет особого внимания властей, и критерии здесь очень строгие. Даже самых верных могут упрекнуть в недостатке патриотизма — как это сейчас случилось с оркестром Нацгвардии. Активисты из союза православных патриотов Новосибирска пожаловались в правительство, что гвардейцы исполняют песню про «лабутены» и другие хиты группы «Ленинград» — «песни исполнителя, который страдает вредными привычками и употребляет нецензурную лексику». Правда, оркестр Нацгвардии исполнял только музыку из этих песен — но и это, оказывается, нельзя. «Да, запретили играть "Ленинград", поэтому теперь играем только "Три танкиста — три веселых друга" и "Катюшу", чтобы всем православным нравилось», — так прокомментировал ситуацию глава оркестра Тарас Юричин.

Легко впасть в грех недостатка патриотизма — зато те, кто успешно доказал свою чистоту, получают все новые подарки. Тем же «Ночным волкам» сделали приятное не только с помощью кремлевского гранта — еще был отложен и проект строительства парламентского центра на месте штаб-квартиры этого байк-клуба в московском районе Нижние Мневники.

Хирург рад, что парламентский проект заморожен: «А то все бы отнял какой-нибудь Швондер». Смешная путаница понятий — многие, в том числе и парламентарии, как раз именно этот образ применяют к самому Хирургу. А депутатов Госдумы, проигравших байкерам, утешили еще одним подарком — увеличением госфинансирования парламентским партиям. На это выделят в 2017 году почти 7 млрд рублей.

Вот так самые разные бонусы к Новому году получили те, кто демонстрирует свою лояльность и обслуживает власть. И если парламентариям добавили денег из федерального бюджета, то чиновникам исполнять их желания помогает госзаказ. Все новые примеры щедрых госзаказов обыгрываются в разнообразных клипах в интернете.

Журналисты выискивают госзаказы, напоминающие распил бюджета, — а чиновники на это очень обижаются. Особенно отличился сейчас губернатор Орловской области Вадим Потомский. Описывая планы области на 2017 год, он обрушился на тех журналистов, которые критикуют местную власть и подозрительные госзаказы — и Потомский, видимо от избытка чувств, перешел на тюремный жаргон: «Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в области».

Как поясняют словари, «чепушило: в воровском жаргоне — глупый, не уважаемый человек». В выступлении Потомского были и другие подобные яркие выражения, которые вполне подходят к мужественному облику орловского губернатора:

Поэтому на местных форумах появились предположения, что и свои новогодние поздравления губернатор украсит лексемами с зоны — скажем, чем-нибудь вроде стихов:

Пусть будет новый год для вас сплошною днюхой!

Здоровья вам, ну и побольше прухи.

Для тех, кто не столь продвинут в этом жаргоне — краткое содержание стиха: пожелание сплошного праздника и побольше удачи. И, учитывая любовь орловского губернатора к блатной лексике, возможно, он примерно так и поздравлял членов своей администрации с новым 2017 годом.