Общество
Источник: ТАСС
10:08, 07 Января 2017 Версия для печати

Четверо госпитализированы после пожара на Ярославском шоссе

Пожарные потушили возгорание в гостинице на Ярославском шоссе утром 7 января.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в гостинице на Ярославском шоссе произошел пожар на площади 700 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, девять пострадали.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, пожар в гостинице полностью ликвидировали. Пожрано-спасательные подразделения разбирают обрушившиеся конструкции на месте происшествия.

В «скорой» помощи агентству рассказали, что из девяти пострадавших четверо были госпитализированы. Пятерым оказали помощь на месте.

Причина пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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Карпухина Мария

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