"Союзмультфильм" снимет продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон"

Студия «Союзмультфильм» планирует снять продолжения нескольких классических мультфильмов.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе студии, аниматоры планируют выпустить продолжение таких мультфильмов, как «Малыш и Карлсон», «Котенок с улицы Лизюкова» и цикла о Простоквашино.

«В настоящее время мультфильмы в стадии pre-production», — сказали агентству в студии. Там также отметили, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов».

Напомним, «Союзмультфильм» переезжает в новое здание на улице Академика Королева. Переезд начался в декабре 2016 года и продлится 2-3 месяца.