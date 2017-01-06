Общество
Источник: Интерфакс
14:20, 06 Января 2017 Версия для печати

"Союзмультфильм" снимет продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон"

Студия «Союзмультфильм» планирует снять продолжения нескольких классических мультфильмов.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе студии, аниматоры планируют выпустить продолжение таких мультфильмов, как «Малыш и Карлсон», «Котенок с улицы Лизюкова» и цикла о Простоквашино.

«В настоящее время мультфильмы в стадии pre-production», — сказали агентству в студии. Там также отметили, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов».

Напомним, «Союзмультфильм» переезжает в новое здание на улице Академика Королева. Переезд начался в декабре 2016 года и продлится 2-3 месяца.

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Карпухина Мария

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