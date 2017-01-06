Погибшие после застолья в Красноярске могли отравиться наркотиками

Следствие рассматривает новую версию гибели четырех человек после застолья в общежитии Красноярска.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что четверо человек — мужчина, две его сестры и женщина — погибли в общежитии Красноярска.

Предполагалось, что причиной смерти стало отравление алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Однако, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет по региону, специалисты не нашли в изъятом алкоголе опасных для жизни веществ.

«В связи с чем отрабатывается также версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами», — сказали в ведомстве.