Общество
Источник: Российская газета
13:44, 06 Января 2017 Версия для печати

Погибшие после застолья в Красноярске могли отравиться наркотиками

Следствие рассматривает новую версию гибели четырех человек после застолья в общежитии Красноярска.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что четверо человек — мужчина, две его сестры и женщина — погибли в общежитии Красноярска.

Предполагалось, что причиной смерти стало отравление алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Однако, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет по региону, специалисты не нашли в изъятом алкоголе опасных для жизни веществ.

«В связи с чем отрабатывается также версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами», — сказали в ведомстве.

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Карпухина Мария

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