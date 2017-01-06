Lego и тысячи пластиковых яиц с игрушками вынесло на берег Германии

Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу десятки тысяч пластиковых яиц с сюрпризами.

Как сообщает Associated Press, жители Лангеога обнаружили на побережье Северного моря пластиковые яйца с игрушками внутри в четверг, 5 декабря. Предположительно, яйца находились в контейнере, который потеряло грузовое судно на пути в город Бремерхафен во время шторма.

Агентство опубликовало видеоролик, на котором можно заметить, что в одном из яиц находится инструкция на русском языке.

Радиостанция NDR добавляет, что помимо яиц с игрушками на берегу нашли части конструктора Lego, сетевые кабели и пластиковые мешки.

Жители города продолжают собирать яйца в пятницу, 6 января. Им предстоит очистить участок берега длиной в 500 метров.