Общество
Источник: ТАСС
10:00, 06 Января 2017 Версия для печати

-32 °C ждет московский регион в рождественскую ночь

В сочельник москвичей ждут двадцатиградусные морозы
В сочельник москвичей ждут двадцатиградусные морозы
Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press

Синоптики прогнозируют двадцатиградусные морозы в Москве и Подмосковье 6 и 7 января.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков Росгидромета, в пятницу, 6 января, в Москве пройдет небольшой снег. «Максимальная температура в мегаполисе составит минус 16-18 градусов, по области будет -15…-20, местами до минус 25 градусов мороза», — сказали в метеослужбе. На дорогах сохранится гололедица, ветер ожидается северный со скоростью 5-10 м/с.

В субботу, 7 января, в столице также пройдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют усиление морозов в рождественскую ночь до -25 °C в Москве и до -27 °C в Подмосковье. Отмечается, что местами температура может достигать 32 °C ниже нуля.

Днем в субботу в Москве ожидается до -21…-23 °C. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от 20 °C до 25 °C ниже нуля.

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