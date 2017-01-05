Общество
Источник: "Российская газета"
12:48, 05 Января 2017 Версия для печати

Пачки сигарет в РФ станут более пугающими и лишаться рекламы

В 2017 году у российской табачной продукции появится новое оформление.

Как пишет «Российская газета», в 2017 году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, вступившего в силу 15 мая 2016 года. С нового года пачки сигарет в России станут выглядеть иначе: картинки будут нанесены на обе стороны упаковки и займут не менее 50 процентов от площади пачки.

Кроме того, изображения, призванные убедить курильщика отказаться от пагубной привычки, станут еще более пугающими. На пачках появятся изображения человеческих органов, пораженные заболеваниями, которые возникают из-за курения, а рядом будет напечатан текст, поясняющий изображение.

Кроме того, табачным компаниям запретят помещать в пачки сигарет вкладыши, которые обещают покупателям призы, стимулируя покупать больше продукции. Также на упаковках нельзя будет ставить маркировку «ультратонкие», «экстра», «мягкие», «легкие» или «суперлегкие», поскольку она создает у покупателя иллюзию, что данные сигареты менее вредны. По этой же причине производителям запретят указывать количество никотина, смол и монооксида углерода.

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Соловьева Екатерина

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