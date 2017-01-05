Дадина сняли с поезда, чтоб он встретил Новый год и поел горячего

Во ФСИН сообщили, что активист Ильдар Дадин через два дня прибудет в новую колонию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что возле здания ФСИН РФ в Москве были задержаны шесть активистов, которые организовали пикеты в поддержку оппозиционера Ильдара Дадина. Пикетчики требовали предоставить информацию о том, где в настоящее время находится Дадин, которого более месяца назад этапировали из колонии в Сегеже, где он отбывал наказание, в неизвестном направлении.

Супруга Дадина, Анастасия Зотова, на своей странице в Facebook сообщила, что 4 января с ней связался заместитель директора Федеральной службы наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. Он сообщил, что сопровождавшие Дадина приняли решение снять его с поезда в одном из крупных городов, поскольку он не успевал прибыть к новому месту отбывания до Нового года. Активиста отправили в СИЗО, где он смог принять душ и поесть горячую пищу – в поезде Дадину давали только сухой паек из консервов.

По словам Максименко, в настоящее время Дадин продолжает движение в поезде и через два дня должен прибыть в новую колонию. Замглавы ФСИН пообещал Зотовой, что, как только ее супруг достигнет места назначения, ей сразу сообщат о том, в какой колонии он находится.

Также Зотова сообщила, что вечером 4 января, после разговора с Максименко, правозащитница Любовь Волкова рассказала ей, что Дадин будет отбывать наказание в колонии №5 города Рубцовска Алтайского края.