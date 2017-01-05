Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти на 7,7% в 2017 году

Власти Белоруссии собираются повысить тарифы на транспортировку нефти.

30 декабря на Национальном правовом интернет-портале республики Беларусь появилось постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), согласно которому с 1 февраля 2017 года в стране будут действовать новые тарифы на транзит нефти. В министерстве приняли решение повысить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии.

Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава будет увеличен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС).

Аналогичные показатели по маршруту Унеча (Высокое) — Броды также вырастут на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.