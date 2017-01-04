Общество
Источник: Journal of Physics Special Topics
11:23, 04 Января 2017 Версия для печати

Зомби уничтожат человеческую цивилизацию за 100 дней

Ученые вычислили, сколько времени понадобится зомби, чтобы истребить население Земли.

В издании Journal of Physics Special Topics появилась статья британских исследователей, посвященная «зомби-апокалипсису». Согласно подсчетам ученых, в случае распространения эпидемии зомби, при которой происходит заражение человека неким вирусом, превращающим его в агрессивное и неразумное существо, уже на сотый день после начала «зомби-апокалипсиса» численность населения Земли уменьшится настолько, что человеческая цивилизация будет обречена на вымирание. К такому выводу пришел специалист из университета Лестера Джеймс Мур и его коллеги.

По мнению Мура, скорость развития «зомби-апокалипсиса» зависит от двух главных факторов – того, с какой вероятностью и с какой скоростью происходит процесс «обращения» зараженного человека в зомби, а также от продолжительности жизни подобного создания.

Разумеется, ученые не рассматривают реальные сценарии такого развития человеческой цивилизации, однако продолжают активно изучать теорию «зомби-апокалипсиса», поскольку эта модель помогает им просчитать последствия возникновения вспышек таких неизлечимых и смертельно опасных болезней, как эпидемия Эболы в Западной Африке, и находить пути сдерживания этих заболеваний.

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