У здания ФСИН в ЦАО задержали 6 пикетчиков, ищущих Дадина

В Москве сотрудники полиции задержали шестерых активистов, проводивших пикеты в поддержку оппозиционера Ильдара Дадина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в начале декабря активиста Ильдара Дадина, отбывающего наказание за нарушение правил проведения митингов, этапировали из карельской колонии №7 в неизвестном направлении после того, как он заявил о том, что сотрудники колонии применяли к нему насилие.

Как сообщил в своем Facebook активист Сергей Ожич, 4 января в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Ильдара Дадина. Сотрудники полиции задержали шестерых активистов, пришедших к зданию ФСИН России на Житной улице в районе Якиманка ЦАО. В руках у пикетчиков были плакаты с надписью «Где Ильдар Дадин?».

По данным Ожича, на данный момент задержаны Елена Захарова, Мария Рябикова, Михаил Лашкевич, Павел Кузнецов, Татьяна Тарвит и Леонид Дуброво. Все они были доставлены в ОВД «Якиманка».

Как отмечает издание Republic, ФСИН по-прежнему отказывается сообщать родственникам Дадина о месте его нахождения. Правозащитники опасаются за жизнь и здоровье заключенного.