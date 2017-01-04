Общество
Источник: ТАСС
12:59, 04 Января 2017 Версия для печати

11 тысяч снегоуборочных машин готовы к мощному снегопаду в Москве

В середине этой неделе Москву ожидает сильный снегопад с метелью.

По данным столичного Метеобюро, в среду, 4 января, в Москву придет мощный снегопад, ожидается сильная метель, сообщает ТАСС. К вечеру четверга в городе выпадет до 14 сантиметров снега, температура воздуха достигнет минус 7-8 градусов. Также ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, коммунальные службы столицы готовы к предстоящим погодным катаклизмам: уборкой снега будут заниматься около 11 тысяч снегоуборочных машин и порядка 42 тысяч рабочих.

«Коммунальные службы взяли под особый контроль очистку и противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ (транспортно- пересадочным узлов), дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон», – отметил заместитель градоначальника.

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