Общество
Источник: Sputnik Польша
11:18, 03 Января 2017 Версия для печати

Захарова прорекламировала платья от российских дизайнеров

Официальный представитель МИД заявила, что ее часто спрашивают о том, одежду какой марки она носит.

В интервью интернет-порталу Sputnik Польша официльный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, что ее гардероб часто хвалят коллеги-дипломаты, однако она сама не уделяет ему особого внимания. Захарова привела пример, когда ее платье, которое она купила в магазине у дома, похвалили на переговорах за рубежом.

«Когда я приезжала в нем на переговоры за рубеж, коллеги-дипломаты говорили, что это очень красивое платье. А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине», — сказала Захарова.

После, по словам представителя МИД, оказалось, что она носит одежду одной из российских фирм, которая называется «Акимбо» (AKIMBO). Компания прислала Захаровой коробку с их вещами, однако представитель МИД подарок не приняла из-за антикоррупционного закона. «Я им позвонила и сказала, что готова покупать их продукцию, — добавила Захарова. — Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета — вот вам и ответ: одежда российская».

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Карпухина Мария

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