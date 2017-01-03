Общество
Источник: Правительство России
10:36, 03 Января 2017 Версия для печати

В честь погибшего худрука ансамбля Александрова назвали училище

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя руководителя ансамбля Александрова Валерия Халилова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что молодежной сборной РФ по хоккею отказали в проведении минуты молчания по жертвам крушения Ту-154 на чемпионате мира.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, по инициативе Минобороны России Московское военно-музыкальное училище навали в честь погибшего при крушении Ту-154 художественного руководителя ансамбля Александрова Валерия Халилова.

Напомним, ранее в Госдуме поддержали идею учредить награду имени Елизаветы Глинки, известной также как доктор Лиза, которая погибла вместе с Халиловым при крушении Ту-154.

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