Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя руководителя ансамбля Александрова Валерия Халилова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что молодежной сборной РФ по хоккею отказали в проведении минуты молчания по жертвам крушения Ту-154 на чемпионате мира.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, по инициативе Минобороны России Московское военно-музыкальное училище навали в честь погибшего при крушении Ту-154 художественного руководителя ансамбля Александрова Валерия Халилова.

Напомним, ранее в Госдуме поддержали идею учредить награду имени Елизаветы Глинки, известной также как доктор Лиза, которая погибла вместе с Халиловым при крушении Ту-154.