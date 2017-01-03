Общество
Источник: ABC
12:06, 03 Января 2017 Версия для печати

Приложение Apple назвали причиной смерти 5-летнего ребенка в ДТП

Пара из американского штата Техас подала в суд на корпорацию Apple, обвинив ее в смерти своей дочери.

Как сообщает телеканал ABC, инцидент произошел в декабре 2014 года рядом с техасским городом Даллас. Джеймс и Бетани Модизетт вместе с двумя дочерьми ехали по трассе, когда увидели, что на дороге проходит полицейская операция. Пара решила затормозить. Позади них на большой скорость ехал мужчина по имени Гарретт Вильхельм и разговаривал по приложению для общения Facetime, встроенному в устройства Apple. Из-за разговора Вильхельм не заметил затормозившей машины и на большой скорости в нее врезался. В результате все члены семьи Модизетт пострадали, а одну из девочек не удалось спасти.

Семья подала против Apple иск в Высший суд Калифорнии, обвинив компанию в том, что ее устройства не блокируют использование приложения на больших скоростях, а также в том, что она не предупредила об опасности при неправильном использовании продукции.

Отмечается, что виновника аварии обвинили в убийстве по неосторожности. В августе 2016 года он вышел на свободу.

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Карпухина Мария

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