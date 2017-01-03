Поезда на "оранжевой" ветке будут ходить в челночном режиме

4 и 5 января движение поездов между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» будет ограничено.

Как сообщается в Twitter московского метро, из-за ремонтных работ движение между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии будет ограничено. Поезда будут двигаться на указанном отрезке в челночном режиме (только в одну сторону) и с интервалами в 10 минут.

Отмечается, что движение между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская» будет осуществляться в обычном режиме.