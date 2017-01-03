Поезда на "оранжевой" ветке будут ходить в челночном режиме

4 и 5 января движение поездов между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» будет ограничено.
Как сообщается в Twitter московского метро, из-за ремонтных работ движение между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии будет ограничено. Поезда будут двигаться на указанном отрезке в челночном режиме (только в одну сторону) и с интервалами в 10 минут.
Отмечается, что движение между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская» будет осуществляться в обычном режиме.
4 и 5 января движение поездов между ст. «Медведково» и «Бабушкинская» будет ограничено в связи с ремонтными работами.#мосметро #информация pic.twitter.com/AajW2Jy3dk— Московское метро (@MetroOperativno) 2 января 2017 г.