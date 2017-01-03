Деньги
Источник: Интерфакс
12:39, 03 Января 2017 Версия для печати

Плата за общедомовые нужды станет фиксированной в 2017 году

Графа «общедомовые нужды» исчезнет из квитанций граждан в 2017 году и войдет в раздел «жилищная услуга».

Как сообщил «Интерфаксу» замруководителя Минстроя России Андрей Чибис, графа «общедомовые нужды» исчезнет из платежек россиян в 2017 году. Плата за домовые нужды будет отображаться в графе «жилищная услуга».

«Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ, — сказал Чибис. — Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов».

Он объяснил, что россияне будут платить за коммунальные расходы (вода, газ и т.д.), которые «рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета», и за жилищные услуги.

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Карпухина Мария

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