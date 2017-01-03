Оппозиция Сирии отказалась от встречи в Астане из-за ударов по ИГ

Часть сирийской оппозиции заморозила подготовку к переговорам в Астане, которые должны были пройти в конце января.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Россия сократила военное присутствие в Сирии.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, 12 формирований во главе с Сирийской свободной армией (ССА) распространили заявление о том, что «замораживают все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, запланированным на конец января 2017 года». По данным канала, причиной этому стало нарушение Дамаском и сирийской правительственной армией режима прекращения огня: ССА утверждает, что армия президента Сирии Башара Асада нарушала соглашение в долине Вади-Барада, регионе Восточная Гута, а также в городах Хама и Дераа.

При этом информационное агентство SANA отмечает, что сирийская армия наносила удары по позициям «Исламского государства» [или ИГ, ИГИЛ; террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ — прим. Sobesednik.ru], на которых режим прекращения огня не распространяется.