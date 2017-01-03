Москвичам будут давать кашу и чай в местах массовых гуляний

Глава МЧС России Владимир Пучков призвал развернуть полевые кухни в местах массовых гуляний в Москве.

Как пишет ТАСС, 3 января на селекторном совещании Владимир Пучков поручил начальнику Главного управления МЧС по Москве Илье Денисову поставить полевые кухни в местах массовых гуляний в столице из-за наступающих морозов.

«Я прошу поставить полевые кухни, начать кормить людей кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, учитывая понижение температуры», — сказал Пучков.

Он также отметил, что на новогодние праздники в Москву прибыло много туристов. «Я попрошу еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей», — добавил он.