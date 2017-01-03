Общество
Источник: Hurryiet
09:08, 03 Января 2017 Версия для печати

Известного турецкого модельера задержали за видео в соцсетях

Барбарос Шансал, известный турецкий модельер, был задержан после публикации видео с критикой властей Турции.

Как сообщило издание Hurryiet 2 января, Шансала задержали в аэропорту Стамбула. По данным портала, причиной задержания стало видео, которое выложил модельер в социальные сети накануне Нового года. На записи Барбарос Шансал, находясь на Кипре, обвинил власти Турции в коррупции и осудил их за массовые задержания.

После того, как видео было опубликовано, модельера депортировали из Кипра в Турцию по запросу турецкий властей. Отмечается, что Шансала встретила толпа разъяренных людей, желавших расправиться с ним из-за видео, однако полиция сумела беспрепятственно доставить мужчину в отделение.

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