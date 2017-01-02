Общество
Источник: Daily Express
11:03, 02 Января 2017 Версия для печати

Владельцы устаревших гаджетов не смогут пользоваться WhatsApp

Пользователи устаревших смартфонов не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp.

Как пишет британская газета Daily Express со ссылкой на разработчиков WhatsApp, популярный мессенджер будет недоступен для владельцев устаревших гаджетов. По данным издания, воспользоваться приложением не смогут обладатели iPhone 3GS, а также устройств Windows Phone 7 и смартфонов, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

«Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении», — заявили разработчики WhatsApp.

Также они сообщили, что приложение будет доступно на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 до 30 июня 2017 года.

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Соловьева Екатерина

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