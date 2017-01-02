Общество
Источник: РИА "Новости"
15:56, 02 Января 2017 Версия для печати

В первую неделю января в Москве похолодает до - 15 градусов

На этой неделе москвичей ожидает похолодание и ясная погода.

Как сообщили РИА «Новости» в погодном центре «Фобос», в понедельник, 2 января, температура в столице опустится до минус 15 градусов. Однако, согласно прогнозам синоптиков, уже к концу недели в Москву вернется потепление.

«На этой неделе особенность погоды такая, что сегодня в ночь будет похолодание: если в течение дня понедельника продержится 0 — плюс 2 градуса, то в ночь уже начнет подмораживать, и завтра к утру мы ожидаем минус 4 — минус 6 градусов. Затем в течение дня температура будет понижаться до минус 8-10 градусов к ночи», — сообщили в «Фобосе».

В ночное время суток температура продолжит падать, днем в среду, 4 января, в Москве похолодает до минус 11 – минус 13 градусов, в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 15.

При этом погода обещает быть солнечной, снегопадов не ожидается. В середине недели, 5-6 января, «с запада снова подойдет теплый воздух и начнет теплеть», рассказали метеорологи.

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