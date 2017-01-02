В 2017-2020 годах ВМФ получит 100 новых летательных аппаратов

Минобороны выделит морской авиации Военно-морского флота России около 100 новых летательных аппаратов.

Об этом в понедельник, 2 января, журналистам сообщил командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

«В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-Морского Флота, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов», – цитирует Кожина РИА «Новости».

Также он добавил, что в скором времени находящиеся в эксплуатации летательные аппараты планируется заменить новыми перспективными авиационными комплексами. По его словам, в 2017-2020 годах состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Кроме того, будет обновлен парк ударных вертолетов морской авиации. Находящиеся на вооружении авиации вертолеты Ка-29 будут заменены на новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран».