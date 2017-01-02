Общество
Источник: РИА "Новости"
11:45, 02 Января 2017 Версия для печати

В 2017-2020 годах ВМФ получит 100 новых летательных аппаратов

Минобороны выделит морской авиации Военно-морского флота России около 100 новых летательных аппаратов.

Об этом в понедельник, 2 января, журналистам сообщил командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

«В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-Морского Флота, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов», – цитирует Кожина РИА «Новости».

Также он добавил, что в скором времени находящиеся в эксплуатации летательные аппараты планируется заменить новыми перспективными авиационными комплексами. По его словам, в 2017-2020 годах состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Кроме того, будет обновлен парк ударных вертолетов морской авиации. Находящиеся на вооружении авиации вертолеты Ка-29 будут заменены на новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран».

читайте также:"Если мы назовем ПМТО базой, кораблей в составе ВМФ России от этого не добавится..."
"Мы здесь всерьез и надолго": эксперт о базе ВМФ РФ в Сирии
Военный эксперт объяснил, почему заявления Минобороны РФ о создании постоянной базы ВМФ в Сирии — лишь демонстрация силы. »

читайте также:Российские Ту-22
Перевод авиации в Иран: Запад будет шуметь, но победа будет за Россией?
Политолог Маис Курбанов считает, что размещение военных истребителей в Иране позволит России эффективнее бороться с ИГИЛ »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Легенда "Динамо" Виктор Царев скончался после тяжелой болезни
13:11, 02 Января 2017
Известный советский футболист и тренер Виктор Царев скончался на 86-м году жизни.
»
Михаил Осокин: За рецептом – в библиотеку
13:05, 02 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о наиболее причудливых проявлениях кризиса
»
"Уральский пельмень" Вячеслав Мясников экономил на бенгальских огнях
11:06, 02 Января 2017
Шоумен Вячеслав Мясников рассказал Sobesednik.ru о том, как ему доводилось встречать Новый год
»