Улюкаев не знал, что было в "чемоданчиках" от "Роснефти"

Арестованный по подозрению во взятке бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не намерен признавать вину.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент России Владимир Путин, по его словам, не встречался с экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым перед тем, как он был задержан по подозрению в получении взятки.

Как сообщает издание «Росбалт» со ссылкой на источник, экс-глава МЭР Улюкаев не признает себя виновным во взяточничестве и считает произошедшее провокацией.

Как утверждает Улюкаев, 14 ноября 2016 года он прибыл в офис «Роснефти» для встречи с главой компании Игорем Сечиным. По словам экс-министра, целью его визита было не получение денег для «решения проблем по "Башнефти"», а обсуждение этих проблем.

Однако сам Сечин на встречу не явился, вместо главы компании Улюкаев беседовал с одним из топ-менеджеров «Роснефти». Как заявил Улюкаев, он был хорошо знаком с ним, поскольку они и ранее вели переговоры о дальнейшей судьбе «Башнефти».

По словам Улюкаева, топ-менеджер передал ему «некие чемоданчики», но не сказал, что в них находится. Экс-глава МЭР якобы полагал, что внутри могут находиться документы, касающиеся сделки о покупке «Роснефтью» «Башнефти», которые могли бы упростить и ускорить работу Министерства экономики и развития в данном процессе.