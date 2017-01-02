Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2016 году

В 2016 году добыча нефти в России увеличилась на 2,5% и составила 547,49 миллиона тонн.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит ТАСС, добыча нефти в РФ в прошлом году выросла на 2,5% год к году и достигла 547,49 миллиона тонн.

В декабре добыча нефти составила 47,4 миллиона тонн, что на 3,5% превышает аналогичные показатели декабря 2015 года.

Как отмечает агентство Bloomberg, в сентябре добыча нефти в России впервые за постсоветское время с 1991 года превысила отметку в 11 миллионов баррелей в сутки.

Лидером по росту нефтедобычи в России в прошлом году стала компания «Новатэк», которая увеличила добычу нефти на 37,6% год к году, что составляет 12,46 миллиона тонн. Лучший результат по динамике добычи показала компания «Газпром нефть», добывшая в 2016 году 57,79 миллиона тонн нефти, что на 6,7% больше, чем за прошлый год.