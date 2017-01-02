Ночью 4 января земляне увидят яркий метеоритный дождь

В ночь с 3 на 4 января жители Земли смогут наблюдать метеоритный дождь.

Как пишет РИА «Новости», в ночь на 4 января 2017 года с Земли можно будет увидеть дождь Квадрантиды – метеоритный поток, мощность которого составляет от 40 до 200 метеоритов в час.

Все метеориты достигнут земной атмосферы и сгорят на высоте 80 километров, но, несмотря на это, их можно будет разглядеть невооруженным взглядом. Лучше всего небесное явление будет видно жителям северного полушария, отмечает агентство. Метеоритный дождь начнется в 23:00.

Впервые о метеорном потоке Квадрантиды человечество узнало более 500 лет назад. Своим названием он обязан созведию Стенного Квадранта.