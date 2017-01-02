Михаил Осокин: За рецептом – в библиотеку

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о наиболее причудливых проявлениях кризиса.

«Главное пожелание на Новый год – чтобы в праздники была открыта библиотека».

Так говорят жители поселка Таватуй Свердловской области – и их можно понять. На фоне сокращения медицинских программ в поселке закрылся медпункт – и люди стали лечить себя сами по старым книгам прошлого века, которые они берут в библиотеке.

А в соцсетях их предупреждают, что при нынешнем экономическом положении библиотека тоже скоро может закрыться и лучше бы забрать оттуда медицинские справочники: «Собрать книги в доме старейшины и объявить его жену лекарем – ну и приходить на консультации с десятком яиц или курочкой».

В условиях сокращения средств на медицину и урезания других социальных программ люди стараются выкручиваться как могут. Опросы показывают, что население стало меньше есть. Кое-где за продуктами началась настоящая охота: появились сообщения о нападениях на пункты обогрева бездомных. Нападавшие, в частности, отбирали у бомжей макароны. Люди стали более лохматыми и неспортивными: по данным статистики, многие решили экономить на парикмахерских и фитнес-клубах. Кризис подтолкнул банки на новые необычные инициативы: россиянам начали предлагать кредиты на алкоголь. В супермаркетах появились плакаты с предложением оформить ссуду для приобретения элитной винно-водочной продукции.

В газетах – полезные советы: «Вышедшая из строя батарейка проработает еще несколько часов, если ее стукнуть молотком или подержать на горячей батарее». Но некоторые ради экономии отваживаются и на более смелые эксперименты с использованием батарей. В Ленинградской области в городе Луга появились «зеленые человечки». Дело в том, что местные жители из экономии стали красть там горячую воду из батарей – и власти пустили в системы отопления зеленый краситель, чтобы отбить у людей желание мыться в такой воде.

Но, видимо, перестарались: в водопроводе тоже все окрасилось. Жители Луги выкладывают в соцсетях фотографии – стаканы и чашки с зеленой жидкостью. Из других городов им пишут: «Может, это абсент? Тогда мы на Новый год идем к вам))».