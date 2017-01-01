Новогодняя сказка из жизни читателя

Sobesednik.ru публикует историю читательницы о том, как ей удалось найти свое счастье накануне Нового года.

Пять лет назад меня пригласила в гости подруга, которая недавно переехала в Италию. Свои новогодние каникулы я решила провести во Флоренции. Конечно, я была рада навестить близкого человека и посмотреть сказочный город. Да и обстоятельства позволяли мне такое путешествие: я уволилась с работы, личных отношений не было. Я хотела сменить обстановку.

Неожиданное знакомство

Я летела из Санкт-Петербурга во Флоренцию с пересадкой в Цюрихе. В самолете Цюрих – Флоренция, удобно разместившись в кресле, я открыла книгу «Самоучитель итальянского языка». Свободное место рядом со мной долго пустовало, но перед самым вылетом его занял импозантный мужчина. Он поздоровался, сел и тоже стал читать какую-то книгу с математическими формулами.

Потом он обратился комне с каким-то вопросом, а через несколько минут мы оживленно общались на английском языке, который оба хорошо знали. Франческо – итальянец из Флоренции, жил в Цюрихе, работал в сфере информационных технологий – оказался приветливым и образованным человеком.

Наш полет закончился, и мы, довольные беседой и друг другом, обменялись номерами телефонов и условились встретиться в родном городе Франческо.

Две волшебные недели

Я гостила у подруги и в один из дней позвонил Франческо. Я отправилась на встречу. Нам хотелось больше времени проводить друг с другом. Это были прекрасные зимние вечера, мы любовались великолепием архитектуры, забегали в кафе. У нас оказалось много общего. Новый год Франческо предложил отметить вместе. Я согласилась, и вечером 31 декабря мы оказались в Цюрихе. Ёлку мы купить не успели, но ночь была сказочной: праздничный ужин, шампанское, фейерверк, прогулка по нарядному ночному городу, веселые незнакомые лица вокруг, поздравления со всех сторон…

Две волшебные недели мы были вместе, мы совпали во взглядах, вкусах, быте. Разницу в возрасте (мне тогда было 27 лет, ему 40) мы не чувствовали. Все для нас было ново. У обоих не было семейного прошлого, детей. Для европейцев вступать в брак в зрелом возрасте, когда в жизни уже есть стабильность – норма. Я тоже замуж не спешила. Все было прекрасно, однако в красивой сказке было одно но.

Новогодние каникулы заканчивались, виза тоже, и я улетела в Питер, пообещав, что приеду еще, хотя не была в этом уверена.

Первое совместное селфи Фото: из личного архива

Между Цюрихом и Питером

Мне нужно было возвращаться к привычной жизни, искать работу, решать обычные проблемы. До этого я несколько лет работала в сфере управления коммерческой недвижимостью, но судьба распорядилась иначе. Мне предложили организовывать медицинские туры в Европу для пациентов петербургских клиник. Что тут скажешь? С Франческо мы часто общались: созванивались, переписывались, говорили по скайпу. И каждый раз он просил меня приехать.

Я, удаленная работа позволяла мне по несколько месяцев жить с ним в Цюрихе, а когда виза заканчивалась, я летела в Россию. Я жила на две страны год. А потом Франческо сказал, что хочет создать со мной семью. Каждая девушка на моем месте, наверное, обрадовалась бы и начала готовиться к свадьбе. А я... испугалась. Мне придется менять страну, быть вдалеке от семьи, без знания немецкого трудно найти работу. Становиться домохозяйкой я не хотела.

Страх больших перемен не дал довериться любящему мужчине. Несмотря на его чувства и боль от расставания, я уехала. Навсегда! Я решила, что так будет лучше для обоих.

Забытый сон

Я вернулась в Россию, жизнь закрутилась, я пыталась построить новые отношения. Франческо писал мне письма, рассказывал о себе, вспоминал о нас, звал обратно, я не отвечала. Период жизни в Швейцарии казался далеким, как сон... Забытый сон.

Через полтора года после возвращения со мной случился несчастный случай. Месяц я провела в больнице с сотрясением мозга, переломами лицевых костей черепа, травмой глаза. Я не знала, смогу ли я в будущем видеть! Врачи утверждали, что я родилась в рубашке, иначе как объяснить мое спасение?

Прозрение

Еще несколько месяцев я восстанавливалась дома. Постепенно возвращалось зрение, я не могла работать, зато у меня было много времени подумать о жизни, ее ходе, о причинно-следственных связях. Никто не ответит на вопрос: «Случилось бы это, если бы я тогда доверилась жизни и любящему мужчине, осталась бы с ним?» В то время я вспоминала обо всех, кого обидела или причинила боль. У каждого я попросила прощения, если не было возможности, делала это мысленно.

Конечно, я вспоминала и о Франческо. Его расстроенное лицо, боль в глазах. Я думала о его искренности, добрых поступках, мудрых советах, готовности помочь и поддержать. Мне ни с кем не было так легко и просто, как с ним!

Когда я уже физически и морально восстановилась, я решила написать любимому мужчине, не рассчитывая на ответ. Он сразу отозвался, его чувства не исчезли, он ни с кем не встречался, позвал меня к себе. Через месяц я приехала, больше мы уже не расставались. Через полгода мы поженились.

Свадьба в Цюрихе была душевной, с прогулками по городу, с вечеринкой и торжественным ужином. Скоро Новый год, в этот раз мы обязательно украсим ёлку! Я благодарна судьбе за каждую секунду жизни, за все, что у меня есть.

Светлана Балина, Цюрих