Общество
16:16, 31 Декабря 2016 Версия для печати

В Новый год Москве пообещали оттепель, шторм и сильный ветер

В праздники москвичам пообещали сырую и слякотную погоду
В праздники москвичам пообещали сырую и слякотную погоду
Фото: Global Look Press

Вечером 31 декабря в Москве объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра могут превышать 15 м/c.

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Как сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Росгидромета, температура в новогоднюю ночь в Москве может достигать двух градусов тепла. Однако сильные порывы ветра создают угрозу падения деревьев, обрушения рекламных щитов и дорожных знаков. Пешеходам и водителям рекомендовано сохранять осторожность.

Погода в новогоднюю ночь — 2017 в Москве будет одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, но из-за сырости и сильного ветра будет ощущаться холоднее, рассказала радио «Говорит Москва» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. «Штормовое предупреждение будет действовать несколько первых январских дней: сегодня вечером, 1-го января в течение суток, 2-го января в течение суток и 3-го января ночью», — отметила она.

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