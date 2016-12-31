Двоих напавших на сотрудников Росгвардии отправил под арест суд

Вынесено решение об аресте двух подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве 30 декабря.

Ранее сегодня днем был отправлен под арест ранее судимый Евгений Сазонов, который признал вину в нападении на сотрудников Росгвардии.

Как сообщал Sobesednik.ru, один правоохранитель был убит и один ранен в Новой Москве в ночь на 30 декабря. Злоумышленники, заподозренные в ограблении продуктового магазина, открыли огонь по сотрудникам Росгвардии в ходе проверки документов.

По информации РЕН ТВ, решения об аресте подозреваемых до 28 февраля выносит Щербинский суд Москвы. Всего по этому делу задержано на данный момент восемь человек.