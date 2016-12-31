Антон Зарицкий: 2017-й как год борьбы с беспомощностью

Обозреватель Sobesednik.ru — о событиях 2016 года как беге по кругу и о новом годе как шансе из этого круга выйти.

Многие политические события уходящего года вызывают ощущение дежа вю. Россияне вновь выбрали (при рекордно низкой явке) парламент, от которого почти никто не ждет никакой активности — только максимально быстрая и эффективная штамповка правительственных законопроектов. Такое бывало уже не раз и не два, и подобное отношение к Госдуме, пожалуй, давно уже стало нормой. Что будет с грядущими выборами президента, тоже не до конца понятно: слухи ходят самые разные, и, как и девять лет назад, эксперты продолжают изощряться в предположениях, какой же будет комбинация «преемничества» и перевыборов.

Россия активна на международной арене — называя вещи своими именами, она ведет войну, участвует в войне за пределами своей территории. Официальная версия: Россия защищает свои интересы и помогает союзникам. Прогресс уже то, что участие в этой войне хотя бы признается: ведь, к примеру, конфликт на востоке Украины продолжается, участие в нем российской стороны продолжают официально отрицать.

Многие эксперты считают, что делается всё это в том числе затем, чтобы отвлечь внимание населения от положения внутри России. Кажется, это работает: судя по откликам и комментариям хотя бы даже на нашем сайте Sobesednik.ru, у людей укореняется уверенность в том, что главное — это что «с Россией начали считаться», а не, например, уровень жизни внутри страны. Доходит даже до того, что декларируется: мы особенные — у нас есть душа, и потому мы не можем остаться глухи к страданиям людей в любой точке земного шара, нам до всего есть дело.

Немало этому способствует государственная пропаганда, однако в этом году она едва ли вышла на новые высоты: и избиения гостей ТВ-передач, и разоблачительные фильмы, снятые с использованием скрытых камер (за что кто угодно другой, не связанный с государством, отправился бы в тюрьму) мы уже видели.

Одно из главных экономических событий года — приватизация «Роснефти» — заставило комментаторов вспомнить ситуацию с покупкой «Юганскнефтегаза» (главного осколка ЮКОСа) фирмой «Байкалфинансгрупп», которую вскоре купила все та же «Роснефть». И даже Владимир Путин так же, как тогда — двенадцать лет назад, — вынужден был комментировать ситуацию недоумевающим журналистам на своей пресс-конференции и уверять: он в курсе и все в порядке.

А экономическая ситуация в общем, по мнению экспертов, оставляет желать много лучшего, и мало у кого есть сомнения, что расплачиваться за это придется в том числе россиянам. Эпопея с индексацией пенсий (вернее, то отказом от нее, то ее ограничением, то слеплением в один комочек из пяти тысяч рублей) растянулась на целый год; все ждут роста цен и тарифов, новых налогов и сборов. А дальнобойщики безрезультатно протестуют против ввода в действие системы «Платон» — как двенадцать лет назад по всей стране развернулись протесты против монетизации льгот.

Одно из самых громких событий последних месяцев, как будто ставшее нелишним свидетельством реального положения дел с уровнем жизни в стране, — массовые отравления в Иркутске. Удивить оно, правда, способно тоже только тех, кто не слишком пристально следит за новостями. Массовые гибели россиян, отравившихся суррогатом, который и так-то был не сказать чтобы безвреден, но вот попалась одна партия буквально смертельная, — это происходило и раньше, и происходило регулярно. Просто, может быть, не в больших городах, а в глухих деревнях, и пострадавших было не так много.

Есть ощущение, что события пошли по кругу, что все происходящее мы уже где-то видели. Удивляться этому, правда, тоже трудно: руководство страны не меняется уже много лет, и многие россияне этим, по данным официальных опросов, довольны. Так что методы и подходы к управлению страной, по всей видимости, поэтому тоже меняться не будут. Кто-то, впрочем, предпочитает ждать от нового года перемен, очаровавшись магией цифр: вот и Семнадцатый год.

Однако на самом деле нет никакого будущего — кроме того, которое создаем мы сами. Создаем своими действиями — или бездействием. 2017 год объявлен в России Годом экологии. Дело хорошее, да и трудно представить, чтобы официально было принято решение объявить, например, Год борьбы с усвоенной беспомощностью. Однако судя по последним событиям, именно борьба с апатией и застоем в наступающем году очень понадобится всем нам.