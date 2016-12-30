Общество
Источник: ОТР
17:31, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Жители Новгородской области могут встретить Новый год без еды

В деревни Пойвищи Новгородской области автолавка несколько недель не приезжает в поселок.

Как сообщает ОТР, в деревне Пойвищи единственным магазином, где можно было купить еду, была автолавка, которая приезжала в поселок. Местные жители рассказали телеканалу о том, что автолавки не было в поселке уже более двух недель, из-за чего они не могут купить продукты. Отмечается, что у жителей есть погреба с запасами еды примерно на два месяца.

Первый заместитель главы администрации Валдайского района Ольга Рудина рассказала каналу, что деревню обслуживала одна автолавка. «Но на сегодняшний день автолавка сломалась и водитель уволился», — добавила она.

Подчеркивается, что в случае, если новый водитель автолавки не найдется в ближайшее время, чиновникам придется развозить еду самим.

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