Задушивший пакетом брата подросток арестован на 2 месяца

Черемушкинский суд Москвы арестовал подростка, подозреваемого в убийстве 10-летнего брата, на 2 месяца.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тело 10-летнего ребенка было найдено в одной из квартир в Москве. Подозреваемым в убийстве стал родной брат погибшего: по предварительным данным, поругавшись с матерь, 17-летний подросток кинулся на нее. 10-летний мальчик решил защитить маму, тогда его брат задушил его пакетом.

Как пишет «Инетрфакс», суд санкционировал арест подростка на два месяца.

Отмечается, что молодого человека полицейские задержали «по горячим следам». Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним, подросток признал свою вину на допросе.