Общество
Источник: ТАСС
12:12, 30 Декабря 2016 Версия для печати

За высадку детей контролерам может грозить наказание по статье

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала запретить контролерам и водителям высаживать детей из транспорта.

Как сообщает агентство ТАСС, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила приравнять действия контролеров, кондукторов и водителей общественного транспорта, которые высаживают детей за безбилетный проезд, к преступлению.

По мнению Кузнецовой, высаживать несовершеннолетних пассажиров можно только в присутствии сотрудников полиции или родителей.

«Вопрос снятия ребенка с рейса, на мой взгляд, может быть решен только в присутствии сотрудников полиции и родителей, и данный пункт может найти свое отражение в должностных инструкциях контролера и водителя пассажирского транспорта либо в иной редакции в нормативно-правовых актах», – заявила детский омбудсмен.

Кузнецова считает, что действия работников общественного транспорта, которые высаживают детей из транспортного средства, могут быть расценены как нарушение в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса РФ («Оставление в опасности»), либо по статьей 238 УК РФ, которая предполагает санкции в том числе за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что громкие скандалы, связанные с высаживанием несовершеннолетних из транспорта на мороз были зафиксированы в Перми, Екатеринбурге, Москве, Челябинске и других городах России.

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