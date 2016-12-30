Внучатому племяннику Джона Кеннеди грозит суд из-за драки у бара

Джон Конор Кеннеди 29 февраля был арестован за драку у бара в курортном городе Аспен в США.

Как сообщает американский телеканал FoxNews, 22-летний молодой человек устроил потасовку с мужчиной около бара. Драку попытался разнять полицейский, но Кеннеди оказал сопротивление, из-за чего он вместе с полицейским упал в сугроб.

Молодому человеку предъявлено обвинение в хулиганстве, 22 февраля состоится слушание в суде.

Телеканал отмечает, что Джон Конор Кеннеди является внуком Роберта Кеннеди, бывшего генерального прокурора США, и внучатым племянником Джона Кеннеди, 35-го президента США.