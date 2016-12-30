В России хотят отказаться от газовых плит для безопасности

Ростехнадзор предложил прекратить использовать газовые плиты в жилых домах в целях безопасности.

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин написал письмо депутату Госдумы Валерию Рашкину с предложением оборудовать строящиеся и уже введенные в эксплуатацию дома в России электрическими плитами вместо газовых. Копия данного письма оказалась в распоряжении телеканала Russia Today.

По мнению Алешина, запретить использование газа следует в целях «исключения взрывов и пожаров».

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора, «речь идет не о запрете использования бытового газа в многоквартирных домах, а о необходимости модернизации самой существующей системы».

По словам представителей ведомства, в качестве альтернативы газу рассматривается укомплектование жилых домов электроприборами. Собеседник агентства также отметил, что лишь 1% от общего потребления газа в России используется для приготовления пищи.

При этом в Ростехнадзоре подчеркнули, что не располагают полномочиями для осуществления контроля соблюдения требований газовой безопасности в многоквартирных домах.

«Ее осуществляют органы государственного жилищного надзора субъектов РФ», — заявил представитель ведомства.