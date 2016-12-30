Санитарки уволились из больницы после заснятого в палате видео

В Комсомольске-на-Амуре три сотрудницы реанимационного отделения записали видео в палате больницы №7.

Как сообщает РИА «Новости», три сотрудницы написали заявление об увольнении по собственному желанию после того, как руководство больницы №7 в Комсомольске-на-Амуре осудило выложенное ими видео в Сети. На видео медсестра и две санитарки позируют в одной из палат медучреждения. Начальство сотрудниц посчитало, что действия женщин нарушают санитарно-эпидемиологический режим.

В больнице информацию агентству подтвердили: по словам представителя медучреждения, медсестра и санитарки проработают до 16 января.

Сами женщины нарушений в своих действиях не видят: по их словам, глядя на видео, нельзя понять, где они находятся.