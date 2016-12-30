Руководитель администрации Хакасии арестован за взятку на 2 месяца

Обвиняемый в связях с преступной группировкой руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов арестован до февраля.

Как сообщает РИА «Новости», суд арестовал Бызова на два месяца за получение многомиллионной взятки.

Кроме того, Бызов подозревается в том, что действовал в составе организованной преступной группы, похитившей из бюджета 195 млн руб. при закупках медицинского оборудования и лекарств.

«Абаканский городской суд арестовал Владимира Бызова на два месяца — до конца февраля», — сообщила официальный представитель Следственного управления СК по республике Светлана Павина.

Отмечается также, что уголовное дело возбуждено в отношении восьми человек, которые являются должностными лицами. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения).

«Кроме того, один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти субъекта республики Хакасия, в период с 8 июня по 30 августа 2016 года в городе Абакане за способствование в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров, получил взятку в особо крупном размере в сумме более 17 миллионов рублей», — сообщает СК.