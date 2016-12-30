Пять вузов России лишились аккредитации за одну неделю

Рособрнадзор запретил пяти российским университетам принимать студентов.

Как сообщает РИА «Новости», с 23 по 29 декабря российские вузы прошли проверку, по итогам которой было принято решение об их дальнейшей аккредитации. В итоге права принимать новых студентов лишились пять высших учебных заведений: Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Также Рособрнадзор лишил аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Калуге. Курская академия государственной и муниципальной службы лишилась аккредитации частично, по нескольким специальностям.

Агентство напоминает, что лицензия, выдаваемая Рособрнадзором, подтверждает право университета на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Если лицензия временно приостановлена или отозвана, вуз по-прежнему имеет право осуществлять образовательную деятельность и выдавать выпускникам дипломы собственного образца, но не может гарантировать учащимся отсрочку от службы в армии.