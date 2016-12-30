Ни разу не выругавшийся митрополит предложил штрафовать за мат

Русская православная церковь предложила ввести штрафы за нецензурную брань в общественных местах.

В эфире телеканала «Россия-24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.

«Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает», – заявил священнослужитель.

При этом он отметил, что, как учит Церковь, слова не только отражают душевное состояние человека, но и влияют на его отношение к жизни и мировоззрение.

По словам митрополита, за свои 50 лет они ни разу не произнес ни одного матерного слова, даже в те годы, когда проходил службу в армии. Иларион признался, что вначале из-за этого над ним подшучивали, однако под конец службы никто в его присутствии не ругался матом.