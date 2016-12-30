Общество
Источник: ИА "Народные новости"
17:20, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Эксперт заявил, что РФ сможет выжить без глобального интернета

В Ассоциации пользователей социальных сетей заявили, что Россия сможет обойтись без иностранных хостингов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко призвал россиян готовиться к возможному отключению от мирового интернета в случае ухудшения отношений с Западом. Ещё он рассказал об электронных российских паспортах и покупках медицинских препаратов через интернет.

Председатель Ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Владимиров сказал ИА «Народные новости», что иностранные хостинг-провайдеры занимают до 50% российского рынка. «Если в результате санкций или других причин нас отключат от этого, это здорово ударит по Рунету. Именно поэтому Минкомсвязи проводили учения, чтобы проверить, сможет ли Россия выжить в своем собственном контуре в случае отключения от глобального интернета. Учения показали, что да, сможет работать внутри своего контура», – сказал Владимиров.

читайте также:Герман Клименко
Советник Путина: До сих пор не знали, что такое киберпреступность
Sobesednik.ru обсудил доктрину информационной безопасности РФ с советником президента по интернету Германом Клименко »

читайте также:Дмитрий Хомак
Основатель "Луркоморья": Силовики не понимают в интернетах совершенно ничего
Основатель русского «Луркоморья» Дмитрий Хомак рассказал Sobesednik.ru, как ресурс преодолел запрет и чего ждать Рунету  »

Также по теме
Санкции
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Шальная петарда, пробка от шампанского и другие угрозы празднику
17:06, 30 Декабря 2016
В Новый год не должно случаться плохого. Но бывает. Sobesednik.ru рассказывает, как быть, если что-то пошло не так
»
Ольга Картункова: Уже 18 человек похудели следом за мной!
15:04, 30 Декабря 2016
О переменах в жизни артистка Ольга Картункова с гордостью рассказала в интервью Sobesednik.ru
»
Леонид Радзиховский: Ещё бы отключили канализацию в посольстве США
14:23, 30 Декабря 2016
Леонид Радзиховский объяснил Sobesednik.ru, почему за три недели до ухода Барак Обама ввёл новые санкции против РФ
»