Эксперт заявил, что РФ сможет выжить без глобального интернета

В Ассоциации пользователей социальных сетей заявили, что Россия сможет обойтись без иностранных хостингов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко призвал россиян готовиться к возможному отключению от мирового интернета в случае ухудшения отношений с Западом. Ещё он рассказал об электронных российских паспортах и покупках медицинских препаратов через интернет.

Председатель Ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Владимиров сказал ИА «Народные новости», что иностранные хостинг-провайдеры занимают до 50% российского рынка. «Если в результате санкций или других причин нас отключат от этого, это здорово ударит по Рунету. Именно поэтому Минкомсвязи проводили учения, чтобы проверить, сможет ли Россия выжить в своем собственном контуре в случае отключения от глобального интернета. Учения показали, что да, сможет работать внутри своего контура», – сказал Владимиров.