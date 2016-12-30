Общество
Источник: ТАСС
15:16, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Доктора Лизу похоронят в Москве после генетической экспертизы

Глава президентского Cовета по правам человека рассказал о том, где пройдут похороны Елизаветы Глинки.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что анализ обломков Ту-154 не подтвердил версию теракта.

Михаил Федотов, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), рассказал о том, что похороны Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

«Это будет в России, безусловно, это будет в Москве, я даже знаю предварительно, что это будет на Новодевичьем кладбище. У семьи Елизаветы Петровны есть место, где похоронены их предки, и, насколько я знаю, уже согласовано решение том, что прах нашей любимой доктора Лизы будет там», — сказал Федотов.

Он уточнил, что похороны пройдут «тогда, когда закончится генетическая экспертиза».

Напомним, Елизавета Глинка была на борту лайнера Минобороны, который рухнул в Черное море 25 декабря. В Госдуме предложили увековечить память доктора Лизы, учредив награду ее имени.

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