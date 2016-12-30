Чиновникам Калининграда запретили использовать "Яндекс"

Сотрудникам муниципальных учреждений Калининграда запретили пользоваться услугами иностранных интернет-компаний.

Как пишет издание «Новый Калининград», соответствующий приказ подписала замглавы администрации Калининграда Анна Апполонова. Согласно документу, чиновникам запрещено пользоваться продуктами и услугами зарубежных интернет-компаний.

Данный запрет распространяется на сотрудников тех ведомств, которые находятся в подчинении комитета по социальной политике, а также сотрудников комитетов по социальной политике и образованию городской администрации. Авторы документа заявили, что данные меры необходимы для «обеспечения информационной безопасности учреждений социальной сферы».

В списке запрещенных к использованию сервисов оказались такие популярные мессенджеры, как Skype, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, а также сервисы электронной почты Gmail, Dropbox, Yahoo, Hotmail и «Яндекс.Почта», хранилища Dropbox, Google диск, «Яндекс.Диск», Microsoft One Drive, сервисы Google Metrics, Google Maps, «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Карты» и поиск «Яндекса».

Как отмечается в приложении к документу, сервисы компании «Яндекс» были запрещены, поскольку головной компанией поисковика является акционерное общество Yandex N.V., зарегистрированное в Нидерландах.

В качестве альтернативы «враждебным» мессенджерам Апполонова предложила чиновникам использовать ICQ и QIP.