Общество
Источник: Интерфакс
13:16, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Анализ обломков Ту-154 не подтвердил версию теракта

Версия о том, что самолет Ту-154 рухнул в Черное море из-за теракта, не находит подтверждений.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Госдуме предложили увековечить память погибшей при крушении самолета Минобороны Елизаветы Глинки и учредить награду ее имени.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, расшифровка бортовых самописцев и анализ обломков упавшего самолета Минобороны не подтверждают версию теракта.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — сказал источник.

Он отметил, что приоритетными являются версии о технической ошибке и человеческом факторе, «которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе».

Источник также рассказал, что будет проверено техническое состояние самолета, квалификация летного экипажа и взяты пробы топлива.

Напомним, в Минтрансе заявили, что данные экспертиз могут быть получены в январе 2017 года.

читайте также:
Замена Ту-154 будет стоить $30–40 млн за один самолет
Отказаться от еще советских Ту-154 российской армии не по карману, сказал в беседе с Sobesednik.ru авиаэксперт »

читайте также:Среди погибших на борту Ту-154 были девять журналистов: на фото – траурные мероприятия в «Останкине»
Эксперт-летчик не верит в версию о некачественном горючем на Ту-154
Sobesednik.ru обсудил с экспертом-летчиком версию о некачественном топливе как причине падения Ту-154 Минобороны »

Также по теме
Крушение самолета Минобороны
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Самые необычные новогодние приключения российских звёзд
13:05, 30 Декабря 2016
Символ грядущего года Петух любит веселье, так что Новый год надо встречать не одному, напоминает Sobesednik.ru
»
Юрий Яковлев не понимал, почему люди так любят Ипполита
11:02, 30 Декабря 2016
Алёна Яковлева поделилась с Sobesednik.ru воспоминаниями о своем отце и его отношении к своей роли в «Иронии судьбы»
»
Елена Исинбаева: Стереотип о России будет разрушен
10:09, 30 Декабря 2016
Елена Исинбаева в интервью Sobesednik.ru подвела спортивные итоги уходящего года
»