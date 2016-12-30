Анализ обломков Ту-154 не подтвердил версию теракта

Версия о том, что самолет Ту-154 рухнул в Черное море из-за теракта, не находит подтверждений.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Госдуме предложили увековечить память погибшей при крушении самолета Минобороны Елизаветы Глинки и учредить награду ее имени.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, расшифровка бортовых самописцев и анализ обломков упавшего самолета Минобороны не подтверждают версию теракта.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — сказал источник.

Он отметил, что приоритетными являются версии о технической ошибке и человеческом факторе, «которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе».

Источник также рассказал, что будет проверено техническое состояние самолета, квалификация летного экипажа и взяты пробы топлива.

Напомним, в Минтрансе заявили, что данные экспертиз могут быть получены в январе 2017 года.