Общество
16:26, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Зимняя декада принесла почти 3 млн подписок – на 400 тысяч больше, чем в осеннюю декаду

Из общего количества выписанных за время прошедшей декады изданий более 1,8 млн подписок пришлось на федеральные издания
Из общего количества выписанных за время прошедшей декады изданий более 1,8 млн подписок пришлось на федеральные издания
Фото: архив

Почта России подвела итоги Всероссийской декады подписки, прошедшей с 1 по 11 декабря 2016 года, в ходе которой было оформлено почти 3 млн подписок. Это на 16% (400 тыс. подписок) больше, чем в предыдущую осеннюю декаду, которая прошла в октябре этого года.

В период зимней декады оформить подписку на газеты и журналы со скидками можно было во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber.

Из общего количества выписанных за время прошедшей декады изданий более 1,8 млн подписок пришлось на федеральные издания, свыше 700 тыс. – на районные и порядка 360 тыс. – на республиканские, областные и краевые СМИ. Среди регионов лидерами по количеству подписных тиражей стали Республика Татарстан, Красноярский край, Краснодарский край, Воронежская область и Ставропольский край.

В ходе подписной декады Почта России традиционно предоставляет подписчикам специальные скидки. В этом году дополнительно к скидкам издательств была снижена цена на доставку изданий из каталога Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ. Одновременно сохранялась скидка, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. По сравнению с прошлым годом она выросла в два раза и составляет 30%. Список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.

«Декады подписки стали уже традиционным и эффективным инструментом повышения тиражей – это возможность для читателей самых разных аудиторий оформить подписку с заметными скидками, сделать подарок не только себе, но и своим близким. Если осенняя декада принесла более 2,5 млн подписок, то зимняя – около 3 млн. Это результат большой совместной работы Почты России и издателей, направленной на сохранение и популяризацию институт подписки в нашей стране», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Ксения Ларина: Коляда и оттепель
15:06, 29 Декабря 2016
Колумнист Sobesednik.ru Ксения Ларина – о самых интересных культурных событиях нынешней зимы
»
Посадки года: чем закончатся самые громкие уголовные дела 2016-го
13:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru решил напомнить о самых резонансных «посадках» уходящего года
»
Алиса Гребенщикова встретит год Петуха в спортивном костюме
11:46, 29 Декабря 2016
Яркая актриса Алиса Гребенщикова отпразднует год Петуха на даче в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru
»