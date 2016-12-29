Общество
Источник: РИА «Новости»
08:45, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Завершилась основная фаза поисков на месте крушения Ту-154

Тела 19 погибших, поднятые спасателями со дна Черного моря, будут доставлены в московскую лабораторию для опознания.

Ранее Spbesednik.ru писал, что 28 декабря водолазы подняли со дна Черного моря части фюзеляжа, остатки компьютера и тело одного из пассажиров в районе крушения лайнера.

Как сообщает РИА «Новости», 29 декабря спасатели нашли все главные части разбившегося Ту-154, и основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера считается завершенной.

Из всех основных фрагментов Ту-154, поднятых спасателями со дна моря, на специальной площадке будет проведена «выкладка» воздушного судна.

Отмечается также, что спасатели подняли на поверхность тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. Кроме того, в лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, уже находятся обнаруженные фрагменты тел.

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