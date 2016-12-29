Восточный могут обесточить из-за долгов подрядчика на 17 млн

На космодроме Восточный могут отключить электричество из-за долгов генподрядчика по его строительству.

Ранее Sobesednik.ru писал, что один из фигурантов дела о хищениях на Восточном, который признал свою вину, получил четыре года колонии.

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) сообщила, что компания «Дальспецстрой», которая отвечает за строительство космодрома Восточный, задолжала 17 млн рублей. В связи с этим ДЭК намерена усилить ранее введенные ограничительные санкции.

15 декабря энергокомпания уже ограничила поставки электроэнергии на объекты «одной их главных строек России» из-за долгов по электроэнергии за ноябрь 2016 года. Компания «Дальспецстрой» так и не перечислила ДЭК деньги, поэтому энергетики грозятся усилить ограничительные меры с 9 января 2017 года.

«В целях обеспечения бесперебойного и надёжного электроснабжения потребителей, что особенно важно в период несения зимнего максимума нагрузок, Дальневосточная энергетическая компания не имеет права допускать необоснованного роста задолженности, так как несёт финансовые обязательства перед генерирующими и электросетевыми компаниями Дальнего Востока», – сообщили в ДЭК, выразив надежду на то, что «Дальспецстрой» всё-таки найдёт возможность расплатиться по долгам до конца декабря.