В Москве допросили русскую подругу убийцы российского посла

В Москве следователи допросили подругу убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие выяснило, что у Мевлюта Алтынташа, который 19 декабря в Анкаре застрелил посла России в Турции Андрея Карлова, была российская подруга. По данным следователей, Алтынташ некоторое время встречался с россиянкой с гражданкой России, которая находилась в Анкаре, но вернулась в Россию до роковой трагедии.

В Москве правоохранители допросили женщину. В ходе беседы она подтвердила факт своего общения с Алтынташем.