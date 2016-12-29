Общество
Источник: Hürriyet
13:55, 29 Декабря 2016 Версия для печати

В Москве допросили русскую подругу убийцы российского посла

В Москве следователи допросили подругу убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие выяснило, что у Мевлюта Алтынташа, который 19 декабря в Анкаре застрелил посла России в Турции Андрея Карлова, была российская подруга. По данным следователей, Алтынташ некоторое время встречался с россиянкой с гражданкой России, которая находилась в Анкаре, но вернулась в Россию до роковой трагедии.

В Москве правоохранители допросили женщину. В ходе беседы она подтвердила факт своего общения с Алтынташем.

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