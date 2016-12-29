В ГД россиянам предложили фитнес вместо алкоголя на Новый год

Депутат Госдумы предложил на Новый год снизить цены на абонементы в фитнес-залы, чтобы россияне меньше пили.

В интервью изданию «Лента.ру», член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов заявил, что необходимо на время новогодних праздников повысить доступность спортивных секций и клубов. По мнению депутата, активный образ жизни сможет оградить россиян от чрезмерного употребления в праздники.

«В период праздников, когда большинство финансовых средств ушло на стол, на покупку подарков, не всем хватает денег, чтобы оплатить абонемент», — заявил Власов. В связи с этим он предложил снизить стоимость абонементов в фитнес-центры на 50 процентов в период новогодних гуляний.

Также Власов предложил сделать дешевле билеты на различные спортивные мероприятия. При этом он отметил, что многие крупные стадионы в России во время тех или иных мероприятий не заполняются на сто процентов. Нераспроданные билеты на различные матчи и другие события депутат предложил продавать «молодежи, школьникам, студентам, со значительной скидкой».