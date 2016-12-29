Общество
Источник: ТАСС
12:34, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Теракт не был причиной крушения самолета Ту-154

Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий трагедии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что третий «черный ящик» Ту-154 оказался разрушен.

Как сообщил ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, на данный момент у экспертов нет приоритетной версии крушения Ту-154, однако их число сократилось с 15 до 7 после анализа бортовых самописцев. По его словам, версия теракта исключается, поскольку ни на обломках фюзеляжа, ни на телах погибших не было обнаружено следов взрывчатки.

«Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки. В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты с учетом того, что поисковая операция продолжается», – заявил журналистам Байнетов.

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